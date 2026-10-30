Shanghai Mechanical Electrical Industry öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Shanghai Mechanical Electrical Industry hat am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 0.03 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0.030 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Umsatzseitig wurden 791.4 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Shanghai Mechanical Electrical Industry 736.4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch