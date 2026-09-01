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01.09.2026 06:37:00
Shanghai Material Trading stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Shanghai Material Trading hat am 29.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 21.80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 45.4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 58.1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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