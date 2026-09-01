Shanghai Material Trading gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Shanghai Material Trading hat am 29.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.01 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0.020 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Mit einem Umsatz von 309.1 Millionen CNY, gegenüber 420.0 Millionen CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 26.41 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch