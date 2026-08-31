Shanghai Maling Aquarius stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Shanghai Maling Aquarius lud am 28.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.06 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.010 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 6.65 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.92 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch