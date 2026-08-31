Shanghai M&G Stationery stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Shanghai M&G Stationery stellte am 28.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.27 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.260 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4.05 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5.79 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 5.56 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch