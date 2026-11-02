Shanghai M&G Stationery: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Shanghai M&G Stationery präsentierte am 30.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.40 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Shanghai M&G Stationery ein EPS von 0.430 CNY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.69 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2.63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Shanghai M&G Stationery einen Umsatz von 6.52 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch