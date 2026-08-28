Shanghai Longcheer Technology stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Shanghai Longcheer Technology veröffentlichte am 28.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12.77 Milliarden HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12.43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.36 Milliarden HKD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch