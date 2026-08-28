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28.08.2026 06:37:00
Shanghai Longcheer Technology A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Shanghai Longcheer Technology A präsentierte in der am 28.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Shanghai Longcheer Technology A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.45 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.440 CNY je Aktie gewesen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5.40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11.10 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 10.53 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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