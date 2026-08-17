Shanghai Lily Beauty Cosmetics A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Shanghai Lily Beauty Cosmetics A hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.03 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0.030 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1.87 Prozent auf 478.9 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 470.1 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch