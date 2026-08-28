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28.08.2026 06:37:00
Shanghai Lengguang Industrial öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Shanghai Lengguang Industrial hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 0.01 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.070 CNY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 1.17 Milliarden CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 30.91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.69 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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