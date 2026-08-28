Shanghai Lansheng A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Shanghai Lansheng A hat am 26.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.04 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.110 CNY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 9.28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 321.7 Millionen CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 291.9 Millionen CNY.

Redaktion finanzen.ch