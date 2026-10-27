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27.10.2026 06:37:00
Shanghai Lansheng A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Shanghai Lansheng A hat am 24.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.20 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.170 CNY je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shanghai Lansheng A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35.14 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 637.0 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 471.3 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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