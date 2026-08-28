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28.08.2026 06:37:00
Shanghai Kelai Mechatronics Engineering verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Shanghai Kelai Mechatronics Engineering gab am 27.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.04 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Shanghai Kelai Mechatronics Engineering ein EPS von 0.030 CNY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 111.1 Millionen CNY – das entspricht einem Abschlag von 25.50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 149.2 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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