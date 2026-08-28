Shanghai Junshi Biosciences hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Shanghai Junshi Biosciences hat am 26.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.05 HKD gegenüber -0.190 HKD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.12 Milliarden HKD – ein Plus von 54.94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shanghai Junshi Biosciences 720.5 Millionen HKD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch