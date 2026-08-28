Shanghai Junshi Biosciences A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Shanghai Junshi Biosciences A hat am 26.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.04 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0.170 CNY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 45.24 Prozent auf 969.9 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 667.8 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch