Shanghai Join Buy: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Shanghai Join Buy hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0.01 CNY vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Shanghai Join Buy ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0.010 CNY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 19.9 Millionen CNY gegenüber 18.5 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch