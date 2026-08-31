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31.08.2026 06:37:00
Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development veröffentlichte am 28.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS lag bei 0.01 USD. Im Vorjahresquartal hatte Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development ebenfalls ein EPS von 0.010 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development im vergangenen Quartal 70.2 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12.69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development 62.3 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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