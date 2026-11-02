Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.05 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.150 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 24.27 Prozent auf 563.3 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 453.3 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch