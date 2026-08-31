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31.08.2026 06:37:00
Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.05 CNY, nach 0.070 CNY im Vorjahresvergleich.
Im abgelaufenen Quartal hat Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development 478.1 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6.06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 450.8 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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