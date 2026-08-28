Shanghai Jinling hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Shanghai Jinling hat am 27.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.23 CNY gegenüber 0.080 CNY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 907.8 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 550.8 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch