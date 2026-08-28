Shanghai Jinjiang International Travel präsentierte Quartalsergebnisse

Shanghai Jinjiang International Travel hat sich am 26.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.01 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.030 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6.92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 33.0 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 35.2 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch