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26.08.2026 06:37:00
Shanghai Jin Jiang International Industrial Investment zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Shanghai Jin Jiang International Industrial Investment liess sich am 25.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Shanghai Jin Jiang International Industrial Investment die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.08 CNY, nach 0.120 CNY im Vorjahresvergleich.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12.55 Prozent auf 366.7 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 419.3 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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