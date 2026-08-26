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26.08.2026 06:37:00
Shanghai Jin Jiang International Industrial Investment hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Shanghai Jin Jiang International Industrial Investment hat am 25.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0.01 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.020 USD je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7.07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 58.0 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 53.9 Millionen USD.
Redaktion finanzen.ch
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