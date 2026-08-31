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31.08.2026 06:37:00
Shanghai Jin jiang International Hotel Development vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Shanghai Jin jiang International Hotel Development hat am 29.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0.38 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0.310 CNY je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2.67 Prozent auf 3.68 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.58 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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