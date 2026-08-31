Shanghai Jin jiang International Hotel Development legte Quartalsergebnis vor

Shanghai Jin jiang International Hotel Development hat am 29.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.06 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.040 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9.10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 540.7 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 495.6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch