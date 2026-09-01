Shanghai Jiao Yun Group öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Shanghai Jiao Yun Group hat am 29.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.08 CNY, nach -0.010 CNY im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 1.21 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Shanghai Jiao Yun Group 1.12 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch