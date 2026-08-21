Shanghai Jahwa United: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Shanghai Jahwa United hat am 19.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0.24 CNY. Im letzten Jahr hatte Shanghai Jahwa United einen Gewinn von 0.080 CNY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12.45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.00 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.77 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0.113 CNY erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 1.83 Milliarden CNY belaufen hatte.

Redaktion finanzen.ch