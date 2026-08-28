Shanghai International Port (Group): So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Shanghai International Port (Group) liess sich am 27.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Shanghai International Port (Group) die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.19 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0.180 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 11.14 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.05 Milliarden CNY umgesetzt.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0.151 CNY gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 10.31 Milliarden CNY taxiert.

Redaktion finanzen.ch