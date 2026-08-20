Shanghai International Airport präsentierte Quartalsergebnisse

Shanghai International Airport hat am 19.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.26 CNY, nach 0.210 CNY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 3.30 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.18 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch