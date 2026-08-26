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26.08.2026 06:37:00
Shanghai InnoStar Bio-tech A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Shanghai InnoStar Bio-tech A äusserte sich am 25.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.19 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten -0.150 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 53.51 Prozent auf 254.9 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 166.1 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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