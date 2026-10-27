Shanghai InnoStar Bio-tech A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Shanghai InnoStar Bio-tech A hat am 26.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Auf der Umsatzseite hat Shanghai InnoStar Bio-tech A im vergangenen Quartal 321.4 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 64.43 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shanghai InnoStar Bio-tech A 195.5 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch