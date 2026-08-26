Shanghai Information2 Software A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Shanghai Information2 Software A hat am 25.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.08 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Shanghai Information2 Software A ein EPS von 0.030 CNY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 37.2 Millionen CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 27.80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 51.5 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch