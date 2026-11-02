Shanghai Information2 Software A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Shanghai Information2 Software A präsentierte am 30.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.19 CNY. Im Vorjahresquartal waren -0.060 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 31.3 Millionen CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 32.70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 46.5 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch