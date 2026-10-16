Shanghai Huitong Energy Resource vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Shanghai Huitong Energy Resource hat am 15.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.04 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0.030 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 30.8 Millionen CNY – ein Plus von 20.66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shanghai Huitong Energy Resource 25.5 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch