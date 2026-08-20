Shanghai Huitong Energy Resource stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Shanghai Huitong Energy Resource hat am 19.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.09 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0.050 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 48.99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 42.0 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 28.2 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch