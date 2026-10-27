Shanghai Huili Building Materials präsentierte Quartalsergebnisse

Shanghai Huili Building Materials lud am 24.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Shanghai Huili Building Materials hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0.5 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5.66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0.5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch