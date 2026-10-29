SHANGHAI HUGONG ELECTRIC GROUP: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

SHANGHAI HUGONG ELECTRIC GROUP hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

SHANGHAI HUGONG ELECTRIC GROUP hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.01 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.020 CNY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat SHANGHAI HUGONG ELECTRIC GROUP im vergangenen Quartal 281.1 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 33.71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SHANGHAI HUGONG ELECTRIC GROUP 210.2 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch