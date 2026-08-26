SHANGHAI HUGONG ELECTRIC GROUP gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

SHANGHAI HUGONG ELECTRIC GROUP präsentierte in der am 25.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.02 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das SHANGHAI HUGONG ELECTRIC GROUP ein Ergebnis je Aktie von -0.010 CNY vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 266.1 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 223.0 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch