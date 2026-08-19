Shanghai Huafon Aluminium A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Shanghai Huafon Aluminium A hat sich am 18.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.32 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Shanghai Huafon Aluminium A 0.300 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shanghai Huafon Aluminium A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12.98 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.44 Milliarden CNY im Vergleich zu 3.05 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch