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19.08.2026 06:37:00
Shanghai Huafon Aluminium A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Shanghai Huafon Aluminium A hat sich am 18.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.32 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Shanghai Huafon Aluminium A 0.300 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shanghai Huafon Aluminium A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12.98 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.44 Milliarden CNY im Vergleich zu 3.05 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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