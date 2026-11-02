Shanghai Highly (Group) präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Shanghai Highly (Group) hat am 31.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.06 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.020 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6.24 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.32 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 4.06 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch