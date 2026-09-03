Shanghai Highly (Group) öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Shanghai Highly (Group) hat am 31.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 0.09 CNY. Im letzten Jahr hatte Shanghai Highly (Group) einen Gewinn von 0.020 CNY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0.92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5.62 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 5.67 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch