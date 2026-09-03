Shanghai Highly (Group) legte Quartalsergebnis vor

Shanghai Highly (Group) äusserte sich am 31.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5.29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 825.7 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 784.2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch