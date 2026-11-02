Shanghai Haixin Group legte Quartalsergebnis vor

Shanghai Haixin Group hat am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Shanghai Haixin Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.02 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.030 CNY je Aktie gewesen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 24.93 Prozent zurück. Hier wurden 168.9 Millionen CNY gegenüber 225.0 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch