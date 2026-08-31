Shanghai Haibo: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Shanghai Haibo hat am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Shanghai Haibo vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.10 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.090 CNY je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 526.8 Millionen CNY – eine Minderung von 65.75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.54 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch