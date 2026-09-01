Shanghai Guangdian Electric Group öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Shanghai Guangdian Electric Group gab am 29.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Umsatzseitig wurden 305.8 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Shanghai Guangdian Electric Group 228.3 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch