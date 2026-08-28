Shanghai Gentech A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Shanghai Gentech A äusserte sich am 27.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Shanghai Gentech A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.08 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.210 CNY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6.00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.26 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.34 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch