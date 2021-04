Shanghai Genechem Co., Ltd. (Genechem) annonce la nomination du Dr Eric Rowinsky et du Dr Manuel Hidalgo à son conseil consultatif scientifique, et la présentation de résumés à l'AACR 2021 sur l'A...

SHANGHAI, 10 avril 2021 /PRNewswire/ -- Shanghai Genechem Co., Ltd. (Genechem), une société de découverte dédiée à la découverte de nouvelles cibles et au développement de nouvelles thérapies, a annoncé aujourd'hui la nomination à son conseil consultatif scientifique du Dr Eric Rowinsky, directeur exécutif et président du conseil d'administration de Rgenix, Inc. et du Dr Manuel Hidalgo, chef du service d'hématologie et d'oncologie médicale au Weill Cornell Medicine et au NewYork-Presbyterian/Weill Cornell Medical Center. Le Dr Rowinsky et le Dr Hidalgo apporteront leur solide expertise en matière de développement translationnel et clinique pour soutenir la mission de Genechem : introduire son portefeuille de produits innovants sur les marchés mondiaux grâce à la découverte de nouvelles cibles, au développement précoce en Chine et au partenariat mondial.

Genechem annonce également qu'elle présentera deux résumés à l'AACR 2021 sur un anticorps contre la Claudine 6 et sur une thérapie TCR-T contre les mutations K-Ras. (https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/9325/presentation/2600, https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/9325/presentation/1949)

« Nous sommes ravis d'accueillir le Dr Rowinsky et et le Dr Hidalgo, des leaders mondiaux de l'industrie biopharmaceutique et du développement translationnel/clinique, au sein de notre conseil consultatif scientifique, au moment où nous positionnons Genechem pour collaborer avec des centres d'oncologie et des sociétés biopharmaceutiques à travers le monde afin de faire progresser le développement de son portefeuille de produits innovants mis au point sur notre plateforme de bonnes pratiques de recherche (GRP), en tirant parti de la plateforme de découverte d'anticorps CHAMP et de la plateforme de découverte de la thérapie cellulaire », a commenté Yueqiong Cao, fondateur et PDG de Genechem.

« Genechem a bâti un portefeuille de produits précliniques innovants au cours des cinq dernières années, en s'appuyant sur près de 20 ans de partenariat avec des chercheurs en oncologie en Chine, et j'ai hâte de mettre mon expertise au service de leur mission, qui est de mettre des médicaments innovants à la disposition des patients et des partenaires du monde entier. Je suis également impressionné par leur vision et leur équipe de direction de calibre mondial, avec laquelle je me ferai un plaisir de travailler », a relevé le Dr Rowinsky.

Le Dr Rowinsky est actuellement membre du conseil d'administration de Biogen et président et directeur exécutif de RGenix, Inc. Il a également été directeur scientifique de Clearpath Development Co. qui fait progresser rapidement des actifs thérapeutiques en phase de développement jusqu'aux étapes prédéfinies de preuve de concept chez l'homme. Le Dr Rowinsky a été directeur de la recherche et du développement et médecin en chef de Stemline Therapeutics, Inc. une société de biotechnologie spécialisée dans la découverte et le développement de thérapies ciblant les cellules souches cancéreuses. Le Dr Rowinsky a également été professeur adjoint de médecine à l'université de New York et consultant indépendant de 2010 à 2019. Auparavant, il a occupé le poste de directeur général de Primrose Therapeutics, Inc, une jeune entreprise de biotechnologie axée sur le développement de thérapies pour la polykystose rénale. De 2005 à décembre 2009, il a été médecin en chef et vice-président exécutif d'ImClone Systems Incorporated, une société spécialisée dans les sciences de la vie. De 1996 à 2004, le Dr Rowinsky a occupé plusieurs postes à l'Institute for Drug Development du Cancer Therapy & Research Center, dont ceux de directeur de l'institut et de directeur de la recherche clinique. Pendant cette période, il a été titulaire de la chaire SBC pour le développement précoce de médicaments et a occupé le poste de professeur d'enseignement clinique en médecine au centre des sciences de la santé de l'université du Texas à San Antonio. De 1988 à 1996, le Dr Rowinsky a été maître de conférences en oncologie à la faculté de médecine de Johns Hopkins et membre du personnel de l'hôpital Johns Hopkins. Le Dr Rowinsky est également membre des conseils d'administration de Fortress Biotech Inc, Purple Biotech Ltd et Verastem, Inc, qui sont toutes des entreprises biopharmaceutiques.

« En ma qualité d'oncologue clinicien impliqué dans la découverte de médicaments et les essais cliniques, je suis enthousiaste à l'idée d'apporter mon expertise à Genechem et de contribuer à l'avancement de ses plateformes d'anticorps et de thérapies cellulaires. Je suis heureux de soutenir les efforts mondiaux de Genechem pour faire progresser la compréhension scientifique du cancer et répondre aux besoins cliniques non satisfaits, en particulier dans le domaine des tumeurs solides », a déclaré le Dr Hidalgo, qui reçoit des honoraires pour sa participation au conseil consultatif scientifique de Genechem.

Manuel Hidalgo, M.D., Ph.D. est actuellement le chef de la division d'hématologie et d'oncologie médicale du Weill Cornell Medicine et du NewYork-Presbyterian/Weill Cornell Medical Center. Il est également professeur émérite de médecine Hugh E. Luckey et membre chevronné du Sandra and Edward Meyer Cancer Center du Weill Cornell Medicine. Le Dr Hidalgo a obtenu son diplôme de médecine à l'Université de Navarre à Pampelune, en Espagne, en 1992 et un doctorat à l'Université autonome de Madrid en 1997. Il s'est formé en médecine et en oncologie médicale à l'hôpital « 12 de Octubre » de Madrid et au centre des sciences de la santé de l'université du Texas à San Antonio. Il a également suivi un programme de bourses de recherche sur le développement de médicaments anticancéreux à l'Institute of Drug Development de San Antonio, TX. Avant d'occuper ce poste, il était professeur adjoint de médecine à la division d'hématologie et d'oncologie du centre des sciences de la santé de l'université du Texas à San Antonio. En 2001, le Dr Hidalgo a rejoint l'université Johns Hopkins pour y occuper le poste de directeur du programme d'oncologie gastro-intestinale au Kimmel Comprehensive Cancer Center de Johns Hopkins et de maître de conférences d'oncologie. En 2009, il est devenu directeur du programme de recherche clinique du Centre national espagnol de lutte contre le cancer et vice-directeur de la recherche translationnelle en 2011. En 2015, il est devenu le chef de la division d'hématologie et d'oncologie et le directeur du Rosenberg Clinical Cancer Center au Beth Israel Deaconess Medical Center de Boston. Il a également été le professeur de médecine Theodore W. et Evenly G. Berenson à la Harvard Medical School. Ses recherches portent principalement sur le développement de nouveaux médicaments contre le cancer du pancréas. Son groupe a vulgarisé l'utilisation des modèles de souris Avatar pour la recherche sur le cancer et a récemment contribué au développement et à la validation du nab-paclitaxel pour le traitement du cancer du pancréas. Ses travaux actuels portent sur les stratégies de médecine personnalisée et d'immunothérapie pour le cancer du pancréas.

Genechem est une société leader de recherche et d'innovation, axée sur la découverte/validation de cibles, le développement de produits de thérapie cellulaire et d'anticorps contre de nouvelles cibles, et le partenariat à l'échelle mondiale pour maximiser son portefeuille. Fondée en 2002 et comptant aujourd'hui plus de 500 employés, Genechem travaille en étroite collaboration avec des chercheurs en oncologie pour transformer la recherche clinique en produits thérapeutiques répondant à des besoins cliniques non satisfaits, en s'appuyant sur son solide réseau de chercheurs en oncologie dans plus de 300 hôpitaux et sur les bonnes pratiques de recherche (plateforme GRP) qui comprennent une banque complète d'ARNi, des outils tels que le typage génétique, l'analyse bio-informatique, la manipulation génétique, ainsi que des systèmes de procédures opératoires normalisées et de gestion de projet. Pour plus d'informations, consultez le site http://www.gcbio.com/.

