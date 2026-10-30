Shanghai Fudan Microelectronics Group Company: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Shanghai Fudan Microelectronics Group Company präsentierte am 28.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.30 HKD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.180 HKD je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 20.18 Prozent auf 1.56 Milliarden HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.30 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch