Shanghai Fudan Microelectronics Group Company veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Shanghai Fudan Microelectronics Group Company hat am 17.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.98 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.080 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 1.37 Milliarden HKD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Shanghai Fudan Microelectronics Group Company 1.03 Milliarden HKD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch