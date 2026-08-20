Shanghai Fudan Microelectronics Group Company: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Shanghai Fudan Microelectronics Group Company äusserte sich am 17.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3.75 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.290 USD je Aktie in den Büchern standen.

Shanghai Fudan Microelectronics Group Company hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 175.3 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 33.37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 131.5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch